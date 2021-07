È arrivata la conferma, sono terminate le riprese di Elite 5. Importanti novità sono in programma con diversi addii e un grande ritorno. Scopriamo insieme chi lascerà la serie TV, chi invece tornerà sulle scene e quali saranno i nuovi volti. Ma c’è anche chi resta, non vi preoccupate. Insomma, le novità non mancano quando si parla di Elite!

Elite 5: chi lascerà la serie TV

Da pochi giorni è approdata su Netflix la nuova stagione di Elite. I nuovi personaggi hanno letteralmente fatto breccia sugli spettatori e nonostante i nuovi episodi siano disponibili non da molto tempo, la quarta stagione ha già raggiunto il primo posto nella Top 10 dei titoli Netflix più seguiti.

Tuttavia pare che Elite 4 non abbia convinto tutti, o che, comunque, non abbia soddisfatto le aspettative di pubblico e critica. Nondimeno, l’attesa per la quinta stagione sta già impazzando tra il pubblico fedele.

Purtroppo però, sembra che qualcuno abbandonerà la serie TV. Si tratta di Miguel Bernardeau e Arón Piper. I fan dovranno quindi dire addio rispettivamente a Guzmán e ad Ander.

Vecchi ritorni e new entry

Comunque non disperate. Se siete tristi per la possibile perdita dei due, tra i più amati personaggi di Elite, ce ne sono altri in arrivo. Altrettanto apprezzati sembra che faranno ritorno Carla Rosón Caleruega, che interpretava Ester Expósito e Danna Paola, il volto di Lucrecia.

🚨Após finalizar as gravações da 4ª temporada de Elite e da despedida do Omar e Samuel, segundo o @crushnews_es, a 5ª temporada de Elite será gravada em fevereiro e contará com a participação da Ester Expósito, nossa Carla! 🚨 Será que vem aí? pic.twitter.com/gSH6zzUATp — Elite Brasil (@EliteNetflixBR) December 23, 2020

Tra le novità non potevano mancare alcune new entry. Per ora si parla di tre: Valentina Zenere, famosa attrice argentina, il brasiliano André Lamoglia e Nourou Adam, l’attore francese che ha recitato nel film Adú. Riconfermate invece Claudia Salas e Marina Cariddi che interpretano Rebecka e Mancia.

#Elite has been renewed for a fifth season and two new actors have joined the cast: Argentinian actress Valentina Zenere and Brazilian actor André Lamoglia https://t.co/7TkXVG248E pic.twitter.com/va9XEkCKHp — Netflix Queue (@netflixqueue) February 25, 2021

Elite 5: data di uscita

Molti si staranno chiedendo quando è prevista la data di uscita di Elite 5. Ancora non ci sono notizie certe anche se qualche ipotesi abbastanza veritiere si potrebbero fare. Tenendo conto che le riprese della nuova stagione erano iniziate a febbraio 2021, in occasione della conferma della quinta stagione, ed essendo terminate da poco, il periodo giusto potrebbe essere a inizio del nuovo anno, il 2022.

Infatti la fine di questo anno pare essere poco plausibile visto che è dedicata all’uscita di un’altra delle serie TV più attese e amate: La Casa di Carta 5. Ricordiamo che la data di uscita di questo titolo è prevista per il 3 settembre, con i primi 5 episodi, e il 3 dicembre, con la restante parte.