Il volantino Carrefour cerca di mettere un freno alla crescita incontrollata delle rivali del settore della rivendita di elettronica, proponendo una valida alternativa, piena zeppa di offerte molto interessanti, e di prezzi sempre alla portata di ogni utente in Italia.

La campagna promozionale, come tutte le precedenti, è da ritenersi attiva solamente nei singoli punti vendita fisici in Italia, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti. I clienti vi potranno accedere recandosi fisicamente in negozio, godendo ad ogni modo della garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché delle varianti completamente sbrandizzate. Il Tasso Zero, nel caso in cui si volesse rateizzare il pagamento, sarà possibile richiederlo solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Carrefour: quante occasioni per spendere poco

A differenza di quanto sta accadendo presso i più importanti rivenditori di elettronica, da Carrefour i prodotti in promozione sono interamente legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, in particolare rientranti nei 400 euro di spesa. Qui sarà possibile accedere ad una lunga serie di modelli interessanti, quali possono essere Samsung Galaxy A52 5G, Motorola E7 Power, Galaxy A32, Alcatel 1Se, Galaxy A12, Galaxy A02s o anche Oppo A53s.

In aggiunta alla telefonia mobile, da Carrefour sarà anche possibile acquistare alcuni dei migliori televisori del momento, in vendita a prezzi sempre più bassi, con un piccolo accenno agli elettrodomestici in generale o ai notebook. I dettagli del volantino sono raccolti per voi nelle pagine disponibili qui nell’articolo.