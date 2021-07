Bennet prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, con il lancio di una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere, e da considerarsi valida in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, ma non direttamente sul sito dell’azienda stessa.

Gli utenti saranno costretti a recarsi personalmente in negozio, potendo però accedere a dispositivi con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata. Ciò sta a significare che gli aggiornamenti verranno rilasciati dai produttori, essendo di conseguenza più tempestivi dei vari operatori telefonici. In aggiunta a tutto questo, da segnalare la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa.

Bennet: il risparmio è dietro l’angolo per tutti

Gli smartphone maggiormente rappresentativi della campagna promozionale di Bennet sono sicuramente Apple iPhone 12 e iPhone 11, due modelli da sempre molto richiesti e desiderati dalla popolazione italiana, oggi finalmente raggiungibili a prezzi più abbordabili. Il nuovo top di gamma sarà acquistabile a 799 euro, mentre il dispositivo del biennio 2019/2020, nella sua versione con 128GB di memoria interna, richiederà un esborso finale di 599 euro.

Volendo invece cercare di spendere il meno possibile, ricordiamo essere presenti soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A12 o anche Xiaomi Redmi Note 9, tutti acquistabili al prezzo di soli 159 euro, sempre alle condizioni espresse in precedenza.

Il volantino Bennet, per la parte legata alla tecnologia, lo abbiamo riassunto per comodità nella galleria sottostante, in modo da poter conoscere i prezzi, prima di decidere se recarsi personalmente in negozio.