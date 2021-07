WiFi Italia è il progetto indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico per offrire HotSpot gratuiti su tutto il territorio nazionale e così navigare in internet. Scopriamo insieme come poter verificare le zone coperte da questa iniziativa e quindi servite dal WiFi Gratis senza dover scaricare o accedere ad alcuna app.

WiFi: come scoprire dove si trovano i servizi attivi senza scaricare app

Il WiFi che offre una connessione internet gratuita c’è ed è diffuso in gran parte del territorio italiano. Sono circa 4.000, tra Comuni e Ospedali, gli enti ad aver aderito a questa iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e affidata a Infratel Italia.

Tuttavia, come si può immaginare, per potervi accedere e godere del servizio occorre scaricare l’app dal sito ufficiale di WiFi Italia, registrarsi e, dopo aver fatto l’accesso, verificare gli HotSpot disponibili per raggiungerli e così connettersi alla rete internet gratuita.

Molti utenti però abitano in Comuni dove questo privilegio ancora non esiste. Per questo non hanno né voglia e né tempo di eseguire tutto quel procedimento e registrarsi così a un servizio che forse non utilizzeranno mai.

Ecco allora il modo per verificare se la destinazione delle tue vacanze ha aderito a WiFi Italia senza dover scaricare l’app. In questo modo saprai se esiste un servizio attivo, dove e qual è il suo raggio di copertura. E se ne varrà la pena, per navigare gratis, allora scaricherai l’app e procederai svolgendo tutti i passaggi necessari.

Reti federate: ecco a voi il Network

Come già accennato in diversi articoli, un modo per scoprire dove si trova gli HotSpot WiFi Gratis senza scaricare l’app ufficiale esiste. Non è nemmeno complicato e con estrema rapidità avrete tutto sotto controllo.

Basta collegarsi al sito ufficiale WiFi Italia sezione Il Network. Qui si aprirà una pagina contenente una mappa interattiva di tutta Italia, isole comprese. Nell’apposita sezione di ricerca, in alto a sinistra, è possibile digitare il nome della città interessata. Automaticamente la cartina si ingrandirà nel punto da voi richiesto. In questo modo avrete sott’occhio tutti gli HotSpot disponibili in quel territorio e anche la relativa copertura massima.