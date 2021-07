Vodafone assicura a tutti i suoi abbonati la possibilità di attivare il vantaggioso bonus internet. I clienti del gestore inglese che desiderano un piano per la telefonia mobile avranno la possibilità di sottoscrivere una promozione per la Fibra ottica con il vantaggio di uno sconto di 500 euro.

Il bonus per la Fibra Ottica sarà destinato ai clienti che presenteranno una certificazione ISEE con un valore economico che si attesta sulla soglia limite di 20mila euro.

Vodafone, lo schema del bonus internet con sconti per Fibra e tablet

Vodafone ha previsto uno schema standard per il suo bonus internet. L’incentivo infatti sarà diviso in una doppia parte: una prima parte del bonus per un valore di 240 euro sarà utilizzato come sconto netto sul prezzo dell’offerta per la telefonia fissa. Una seconda parte dell’incentivo, invece, per un valore netto di 260 euro sarà utile per l’acquisto di un tablet.

Per la componente della telefonia fissa, Vodafone garantisce a tutti i clienti la possibilità di attivare la promozione Unlimited Plus. I clienti in questa circostanza avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più internet illimitato con Fibra ottica. A differenza del costo standard, questa promozione avrà un valore di 19,90 euro ogni trenta giorni.

La seconda parte dell’incentivo è invece quella relativa ai tablet. A differenza di altri gestori che prevedono dei dispositivi già scelti all’interno delle offerte per il bonus internet, i clienti Vodafone potranno opzionare il device di loro gradimento, potendo contare su uno sconto fisso sul listino dal valore di 260 euro.