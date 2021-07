Unieuro ha recentemente disattivato la propria campagna promozionale di punta, il cosiddetto Freedom Black Friday, focalizzando la propria attenzione sul mondo online, e sulla possibilità di garantire l’accesso a prodotti di altissima qualità, a prezzi abbastanza convenienti.

La spesa da Unieuro è ridotta ai minimi termini anche per quanto riguarda la spedizione presso il proprio domicilio, infatti tutti gli utenti che aggiungeranno al carrello prodotti del valore superiore ai 49 euro, potranno ricevere il tutto a costo completamente azzerato. Gli smartphone, salvo indicazione differente, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili nella variante no brand, ovvero con aggiornamenti tempestivi rilasciati direttamente dal produttore, non un operatore telefonico.

Unieuro: godetevi gli sconti

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero moltissimi e vari tra di loro, nello specifico risulta possibile acquistare Xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro, Apple iPhone 12 a 829 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 197 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 669 euro, Xiaomi Redmi 9 a 139 euro, Huawei P Smart 2021 a 149 euro, Apple iPhone 12 Pro Max, Oppo Find X3 Lite, X3 Neo o X3 Pro, senza dimenticarsi di tutti i modelli Samsung di ultima generazione.

Nel nostro articolo vi abbiamo parlato solamente dei dispositivi legati al mondo mobile, tuttavia nel volantino Unieuro si potranno trovare anche occasioni su elettrodomestici, notebook, televisori, accessori per l’informatica e moltissimi altri ancora. Se a questo punto foste incuriositi dalla campagna, consigliamo l’apertura delle pagine che sono presenti direttamente al seguente link.