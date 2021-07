Il Samsung Galaxy S22 Ultra non è ancora molto vicino al lancio ma ciò non impedisce a leaker e designer di anticiparne i dettagli tramite la realizzazione di alcune immagini che raffigurano il dispositivo. Dalla collaborazione tra il portale LetsGoDigital e il grafico Techinizo Concept prendono vita alcuni render di uno dei device Samsung più discussi.

Samsung Galaxy S22 Ultra: ecco tutti i dettagli sul dispositivo e la sua fotocamera!

Utilizzando come punto di riferimento le immagini apparse in rete, è possibile affermare che la fotocamera del Galaxy S22 Ultra di Samsung sarà in grado di lasciare tutti senza parole. La componente è quella che attira maggiormente l’attenzione in quanto costituita da un sensore principale da 200 megapixel particolarmente ampio, al quale sono accostati due teleobiettivi, un sensore ultra grandangolare.

Il design complessivo dello smartphone riprende parzialmente quanto proposto da Samsung con la sua serie Galaxy S21. Proprio come il Samsung Galaxy S21 Ultra, anche il Galaxy S22 Ultra avrà uno schermo curvo in grado di supportare la S Pen. L’accessorio, però, anche in questa occasione potrebbe non essere abbinato allo smartphone ma venduto separatamente.

Samsung potrebbe sfruttare questa strategia e quindi proporre agli utenti degli accessori da utilizzare per riporre lo stilo anche per il suo Galaxy Z Fold 3. Quest’ultimo sarà il primo smartphone pieghevole dotato di S Pen ma, in base alle indiscrezioni più recenti, potrebbe non possedere un alloggiamento per lo stilo, il quale potrebbe anche essere proposto come accessorio opzionale che il singolo utente potrà acquistare separatamente.