Alla fine di aprile, OnePlus ha rivelato che rilascerà l’aggiornamento beta di Android 11 per OnePlus 6 e OnePlus 6T a fine agosto. Due mesi dopo, il brand ribadisce ancora una volta la stessa tempistica dopo numerose domande da parte degli utenti sui social media. Ora, sembra che qualcosa si stia muovendo.

Secondo un rapporto di PiunikaWeb, gli utenti di OnePlus 6 e OnePlus 6T stanno attivamente informando il marchio in merito all’aggiornamento OxygenOS 11 basato su Android 11 per i loro smartphone sui social media.

OnePlus 6/6T: gli utenti potranno accedere all’aggiornamento a breve

L’account Twitter ufficiale del supporto OnePlus ha recentemente risposto a una di queste domande. Secondo quel tweet, la società lancerà l’aggiornamento Open Beta di Android 11 (OxygenOS 11) per OnePlus 6 e OnePlus 6T alla fine di agosto. Ciò è in linea con una precedente linea temporale fornita dal marchio e si pensa che la società sarà precisa con il rilascio.

Ciò significa che l’aggiornamento di Android 11 per OnePlus 6/6T non verrà ritardato. Ma comunque, l’aggiornamento arriverà ancora un anno dopo che Google ha presentato Android 11 l’anno scorso. Inoltre, la tempistica stabilita è solo per le build beta. Quindi, la build stabile finale potrebbe richiedere più tempo a seconda dei bug. In poche parole, possiamo aspettarci che l’aggiornamento raggiunga ogni unità entro la fine di quest’anno.

Con la fusione di OnePlus con OPPO, si prevede che il marchio migliorerà il suo supporto software. Pertanto, gli smartphone con marchio OnePlus di ultima generazione potrebbero non affrontare un’implementazione di aggiornamenti più lenta in futuro. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli ufficiali in merito.