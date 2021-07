Volendo fare alcune considerazioni sullo sviluppo delle condizioni meteo potremmo convenire sul fatto che siamo in balia del caldo anomalo. Il clamoroso aumento delle temperature viene percepito ovunque e ci porta a pensare che qualcosa si sia guastato nell’equilibrio terrestre. A quanto pare tutto ciò sembra non essere più una mera considerazione personale di pochi. Ecco cosa sta succedendo al CPA.

Meteo oggi: una situazione davvero assurda e preoccupante quella delle temperature elevate

Stiamo affrontando temperature afose che aumentano giorno dopo giorno. Da Nord a Sud dell’Italia il caldo si fa sentire in ogni momento della giornata. Ma a colpire è stata la scoperta fatta nell’intorno del Circolo Polare Artico, dove nella cittadina di Verkhoyansk in Russia. Principalmente si trova in Siberia, uno dei luoghi climaticamente più inaccessibili dell’intero globo.

La zona, normalmente assai fredda, si sta accompagnando ad un caldo fuori dal normale. Qualcosa sta cambiando ed in peggio. Gli effetti negativi del cambiamento climatico si fanno sentire anche qua dove non dovrebbero. Entrando nel dettaglio specifico si scopre che la temperatura rilevata dai satelliti Copernicus Sentinel-3A e Sentinel-3B, il 20 giugno 2021, è davvero fuori proporzione. Il record assoluto è stato di 48 gradi centigradi.

La zone prima innevata e caratterizzata dagli effetti del gelo artico si sta surriscaldando stravolgendo l’intero ecosistema terrestre. Tutto questo resta un pericoloso campanello di allarme ed una spia sul fatto che il meteo artico sta radicalmente cambiando rispetto ai decenni scorsi.

“Secondo gli esperti, aree un tempo rigidamente fredde e quasi inabitabili, stanno muovendosi in direzione di un equilibrio ambientale assai diverso, innescato dall’innalzamento anormale delle temperature”.