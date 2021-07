Il Red Friday di MediaWorld vuole necessariamente porre un freno all’incredibile crescita delle dirette concorrenti del mercato nazionale, proponendosi come più valida alternativa per l’utente che vuole avere il massimo con il minimo sforzo, o comunque la spesa più bassa.

Il volantino, come era facilmente immaginabile, può essere sfruttato sia online che in negozio fino all’11 luglio, la spedizione per gli acquisti effettuati tramite l’e-commerce è gratuita al superamento di una determinata soglia, in caso contrario verrà richiesto un esborso che potrebbe arrivare sino a 10 euro. Tutti i prodotti, salvo indicazione differente, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi.

MediaWorld vi fa risparmiare, ecco i migliori sconti di oggi

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro; partendo dalla fascia alta si incrociano i top del momento, quali sono Oppo Find X3 Neo, in vendita a 679 euro, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G o Xiaomi Mi 11, in vendita a cifre più che accettabili ed accessibili.

Volendo invece spendere ancora meno, il consiglio è di puntare su modelli più economici, ma comunque dotati di un buonissimo rapporto qualità/prezzo, quali possono essere Oppo Reno 4Z a 239 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 199 euro, Oppo A74 a 229 euro, Oppo A53 a 149 euro, Samsung Galaxy A12 a 159 euro o anche Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 299 euro.

