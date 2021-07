Non c’è più tempo da perdere per prenotarsi all’evento de La Casa di Carta: The Experience. A Parigi già è tutto pronto e per l’Italia sono ancora aperte le iscrizioni al prossimo acquisto dei biglietti. Niente da dire, occorre solo aspettare. Netflix e Fever sono pronte per lo spettacolo! Scopriamo di cosa si tratta e come partecipare.

La Casa di Carta: The Experience

La Casa di Carta: The Experience è il nuovo evento, realizzato da Netflix in collaborazione con Fever, nel quale i partecipanti potranno immedesimarsi nei personaggi dell’omonima serie TV che tanto amano.

Nei panni di Tokyo, Rio, Denver o Helsinki dovranno indossare la famosa tuta rossa con la maschera di Dalí e seguire le istruzioni del Professore. Nel bel mezzo dell’azione dovranno rubare l’oro di Spagna.

Un evento immersivo realizzato nei minimi particolari. Ecco cosa Greg Lombardo, responsabile dell’evento, ci ha svelato in merito:

“La Casa Di Carta arriva dalla Spagna, ma ha catturato l’immaginazione del mondo. Ora La Casa Di Carta: The Experience porterà lo spettacolo ancora più vicino a casa. Dal momento in cui prenoti un biglietto, sarai nel cuore della banda. Indossa la tua tuta rossa, indossa l’iconica maschera di Dalì ed entra nel mondo della rapina per un’esperienza indimenticabile“.

Lisbona e il video di presentazione

Fantastica anche Lisbona, protagonista di un teaser sull’evento. Qui sotto il video attraverso il quale presenta La Casa di Carta: The Experience.

Da quanto si apprende in La Casa di Carta: The Experience, saranno messi a disposizione 7 attori ogni 39 partecipanti capaci di farli passare in un attimo dalla finzione alla realtà. Inoltre sono stati organizzati colpi di scena davvero pazzeschi. Sparatorie e acrobazie regaleranno emozioni uniche.

Come partecipare

In Italia, sul sito ufficiale dell’evento La Casa di Carta: The Experience, sono indicate due location: Roma e Milano. Ad oggi non sono ancora state comunicate le date. Ma sono aperte le iscrizioni per potersi aggiudicare in anticipo i biglietti una volta che saranno disponibili all’acquisto.

La Casa di Carta: The Experience sarà un’occasione per lanciarsi al centro dell’azione e provare le stesse emozioni dei personaggi più amati della banda. Cosa aspetti? Partecipa anche tu e non perdere l’opportunità di interagire con gli attori più amati al mondo.