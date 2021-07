Anche nel mese di Luglio, i clienti di Iliad potranno scegliere la promozione Flash 120. E’ questa la grande sorpresa del provider francese, confermata proprio nelle ultime ore. Il gestore ha deciso di lasciare ancora per qualche giorno nel suo listino ufficiale la fortunata ricaricabile in edizione limitata, presentata nelle scorse settimane.

Iliad conferma la promo con 120 Giga e 5G a costo zero

Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto per il rinnovo sarà di 9,99 euro al mese.

Gli utenti che intendono sottoscrivere questa tariffa dovranno aggiungere al costo fisso un semplice extra dal valore di 10 euro. Il prezzo aggiuntivo sarà necessario per il rilascio della SIM.

La Flash 120 rappresenta la migliore soluzione anche per chi vuole beneficiare della tecnologia 5G. I clienti di Iliad, in questo caso, potranno navigare con le reti internet di nuova generazione completamente a costo zero. Il provider francese si distingue da TIM e Vodafone per una politica economica diversa, in cui il 5G non è propedeutico ad alcuna opzione extra da aggiungere al costo della ricaricabile di riferimento.

In base all’attuale schema, il 5G di Iliad è già oggi protagonista in ben 20 città italiane. I capoluoghi coperti con la nuova tecnologia sono, tra gli altri, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Gli investimenti di Iliad sul 5G saranno sempre più costanti nel corso dei prossimi mesi. Entro il 2022, il gestore vuole estendere le reti in gran parte del territorio italiano.