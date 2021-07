Fino al 10 luglio Comet ha attivato un SottoCosto davvero da non credere, la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani sui prodotti maggiormente desiderati, senza essere minimamente costretti a spendere cifre elevate, nemmeno sui migliori top di gamma.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere effettuati tramite il sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita presso il domicilio al superamento dei 49 euro di spesa, oppure direttamente nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale. E’ presente, se interessati, anche il solito Tasso Zero che prevede la rateizzazione senza interessi dell’intero ammontare, al superamento però dei 199 euro di spesa.

Scoprite subito i migliori codici sconto Amazon, correndo ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Comet: la spesa è ridottissima

In prima pagina scoviamo già un’offerta mobile da non perdere, l’Apple iPhone 12 viene proposto a soli 759 euro, nella sua variante con 128GB di memoria interna, ed ovviamente tutte le specifiche gli hanno permesso di conquistare milioni di consumatori su tutto il territorio.

Non mancano soluzioni più economiche, rappresentate fedelmente da Xiaomi Redmi 9T a 199 euro, Redmi Note 9 a 149 euro, Redmi 9C a 119 euro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 379 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Redmi Note 10S a 249 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro, Motorola E7 Power a 119 euro o E7i Power a 89 euro. Le occasioni proseguono anche con altri brand, ad esempio Oppo Reno 4Z a 249 euro, Realme 7 a 159 euro, Realme 7i a 129 euro, Samsung Galaxy A32 a 239 euro, Wiko View 5 Plus a 129 euro e tantissimi altri ancora.

Scopriteli il prima possibile aprendo le pagine che trovate a questo link.