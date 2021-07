Le protagoniste principali all’interno dell’ecosistema Android sono senza alcun dubbio le applicazioni, i piccoli software infatti permettono ai nostri smartphone di compiere le azioni a cui siamo abituati, dalle piccole attività come guardare una serie TV fino ad azioni più complesse come la gestione del conto in banca.

Le app sono per l’appunto dei software semplici ma soprattutto specializzati, le quali sono pensate e scritte per qualcosa di specifico con i classici linguaggi di programmazione al pari dei programmi PC, solo che come questi ultimi, alle volte possono contenere degli script malevoli inseriti nelle varie stringhe che, sfruttando il camuffamento delle applicazioni, iniziano a palesare azioni dannose sullo smartphone.

Generalmente questi malware si nascondo in app banali e una volta installati iniziano copiare i dati presenti nel device, compromettendo pesantemente la privacy del proprietario dello smartphone.

Le app da disinstallare