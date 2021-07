Uno dei migliori vantaggi che si ottengono con l’iscrizione ad Amazon Prime è sicuramente quello relativo all’accesso incondizionato al catalogo video. Numerosi film, serie TV e contenuti esclusivi sono pubblicati ed attesi con ansia dall’ampio pubblico dell’Home Cinema. Per il mese di Luglio 2021 le novità attese sono esilaranti e danno filo da torcere alle produzioni made by Netflix e Disney+. Scopriamo che cosa sta per arrivare sui nostri schermi con i nuovi trailer ufficiali appena pubblicati.

Trailer Amazon Prime Video: ecco le novità del mese più hot dell’anno

Dopo lo sblocco del coprifuoco e la decaduta necessità di indossare le mascherine molti hanno finalmente deciso di vaccinarsi e programmare le proprie vacanze. Ma nelle ore più frenetiche ed accaldanti si sente spesso la necessità di gustarsi un buon film o seguire le vicende dei personaggi delle serie TV. Quale momento migliore per rinnovare il proprio abbonamento Amazon o fare zapping sul proprio profilo? Ecco cosa c’è di nuovo.

FILM Amazon Luglio 2021

LA GUERRA DI DOMANI

BLACKOUT LOVE – dal 2/07/2021

DEMON SLAYER: IL TRENO MUGEN – dal 9/07/2021

BOSS LEVEL – dal 13/07/2021

“Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l’ex agente delle forze speciali, Roy Pulver, (Frank Grillo – Come ti ammazzo il Bodyguard 2, Beyond Skyline ) scopre degli indizi che portano a un progetto governativo segreto che potrebbe risolvere il mistero dietro a questo loop temporale cui sembra essere condannato. In una corsa contro il tempo, Pulver deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma governativo che tiene in ostaggio la sua ex moglie (Naomi Watts) e minacciare la vita di suo figlio, mentre degli abili e spietati assassini gli danno la caccia impedendogli di scoprire la verità e salvare la sua famiglia.L’action star Frank Grillo torna al cinema con un grande film d’azione ispirato al mondo del gaming che ricorda le atmosfere adrenaliniche e ad alto voltaggio di Crank.

Il film è diretto da Joe Carnahan e vede nel cast Frank Grillo , Mel Gibson , Noemi Watt”.

JOLT – dal 19/07/2021

“Jolt narra la storia di Lindy, una donna bellissima, sprezzante e ironica con un doloroso segreto: a causa di un raro disturbo neurologico che la affligge da tutta la vita, le accade a volte di essere presa da impulsi omicidi rabbiosi che può controllare solo dandosi una scossa elettrica tramite uno speciale dispositivo a elettrodi. Incapace di trovare amore e intimità in un mondo che teme la sua bizzarra patologia, si fida finalmente di un uomo abbastanza a lungo da innamorarsene, per poi trovarlo assassinato il giorno successivo. Con il cuore spezzato e piena di rabbia, Lindy parte in una missione di vendetta per trovare l’assassino, mentre la polizia è sulle sue tracce come principale sospettata del crimine.

Con Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer e con Susan Sarandon e Stanley Tucci. Il film è diretto da Tanya Wexler e scritto da Scott Wascha.”

EL CID – dal 28/07/2021

THEM – dal 16/07/2021

SERIE TV AMAZON PRIME LUGLIO 2021