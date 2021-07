WindTre ha delle novità rilevanti per parte dei suoi clienti sotto il punto di vista tariffario. Il gestore arancione, ancora una volta, ha deciso di rimodulare le sue iniziative per la telefonia mobile. In quest’occasione, i cambi per le tariffe riguardano da vicino tutti gli attuali clienti con ex SIM di 3 Italia.

WindTre, arrivano importanti novità per tutte le tariffe

Per la precisione le modifiche di WindTre delle ultime settimane parlano di una doppia rimodulazione. Il gestore arancione ha deciso di seguire da vicino il piano commerciale di TIM e Vodafone, con novità che sono indirizzate verso una continuità dei consumi.

La prima importante novità per i clienti WindTre con ex SIM di 3 Italia riguarda le ricaricabile. I clienti potranno beneficiare di consumi senza limiti, anche a credito scaduto. Nel momento del rinnovo della tariffa, in caso di mancanza di fondi, WindTre attiva di default soglie no limits per telefonate, SMS e internet. Il prezzo per gli abbonati sarà di 0,99 euro per un giorno, con possibilità di rinnovo per il secondo giorno sempre allo stesso costo.

Il blocco del traffico da parte di WindTre sarà effettivo solo ed esclusivamente a partire dalla terza giornata. Il credito in debito sarà prelevato in automatico dal gestore alla prima ricarica utile.

Ulteriore novità per i clienti di WindTre è quella relativa alla connessione internet. Gli abbonati, alla scadenza della propria soglia di Giga mensili, potranno ricevere un Giga extra per la connessione di rete. Il prezzo della quota aggiuntiva per internet sarà sempre di 0,99 euro.