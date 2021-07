Non avete ancora sentito parlare di WiFi Gratis? Allora cosa state aspettando? Scopriamo insieme come navigare senza consumare i Giga. Un fantastico modo per collegarsi a HotSpot gratuiti diffusi su quasi tutto il territorio italiano in molti Comuni e in diversi Ospedali e strutture sanitarie. È iniziata la rivincita degli utenti nei confronti di TIM, Vodafone, WindTre e Iliad.

WiFi Italia: un modo unico per navigare gratis

Navigare gratis fino a qualche anno fa sembrava essere un sogno irrealizzabile. Guardavamo alle più grandi metropoli nel mondo che offrivano una connessione gratuita con invidia e anche un po’ di gelosia. Oggi invece, grazie al progetto WiFi Italia anche nel nostro Paese possiamo godere di punti di accesso regalati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Vere e proprie reti federate, indicate su una mappa interattiva raggiungibile al sito ufficiale di WiFi Italia. Sono ormai quasi 4.000 tra Comuni e Ospedali ad aver aderito a questa iniziativa fornendo punti di accesso gratuiti per permettere agli utenti in zona di navigare gratuitamente.

Come navigare completamente gratis

Per poter navigare completamente gratis, senza consumare i Giga del piano tariffario attivo sulla propria SIM, occorre scaricare l’app WiFi Italia da uno dei due link presenti sul sito ufficiale. Se si ha uno smartphone Android bisogna cliccare sul link che rimanda al Play Store di Google. Altrimenti, per iPhone c’è il link che scarica l’applicazione da App Store.

Una volta installata l’app di WiFi Italia sul proprio dispositivo mobile, è necessario registrarsi. Non è assolutamente difficile, l’importante è seguire le istruzioni indicate. Una volta realizzato il proprio account, non sarà più necessario identificare l’accesso. Il vostro smartphone si connetterà automaticamente a uno degli HotSpot presenti permettendovi così si navigare completamente gratis.

Un ottimo traguardo che farà piacere a tutti i vacanzieri quest’estate. Godersi il mare o la montagna sapendo di non perdere la connessione, perché c’è sempre disponibile un punto WiFi completamente gratuito, ha dell’incredibile.