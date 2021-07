Gli sconti attivati da Trony vanno davvero a gonfie vele, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un numero sempre crescente di prodotti disponibili a prezzi ridottissimi, con i quali sarà facile pensare di godere di ottime prestazioni, sempre però con il minimo sforzo.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile fino al 2 luglio 2021, ma solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, in nessun modo sarà possibile accedere ai medesimi sconti nei punti vendita fisici. Straordinariamente, la spedizione presso il proprio domicilio sarà da ritenersi completamente gratuita, ma solo sui prodotti evidenziati (non su tutti). Le scorte, al netto di quanto annunciato, non dovrebbero subire limitazioni importanti.

Trony: questi sconti vi faranno impazzire

Spendere poco con Trony è molto semplice, sebbene comunque all’interno della campagna promozionale siano effettivamente disponibili anche top di gamma di tutto rispetto. Tra questi troviamo sicuramente Oppo Find X3 Neo, in vendita a 669 euro, oppure Samsung Galaxy 20 Ultra 5G a 1399 euro, senza dimenticarsi dell’ottimo Apple iPhone 11 Pro a 1039 euro.

Le occasioni migliori si raggiungono nel momento in cui si riducono le pretese, infatti sarà possibile mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 299 euro, Vivo Y70 a 199 euro, Samsung Galaxy A72 a 469 euro, Oppo A94 a 319 euro, TCL 20L+ a 259 euro, Alcatel 1Se a 89 euro e Oppo A74 a 229 euro.

Tutte le altre proposte del volantino Trony sono raccolte solamente per voi nelle pagine che potete trovare sul sito dell’azienda.