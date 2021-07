Gli smartphone al giorno d’oggi sono dei veri e propri scrigni del tesoro, in questo caso però i gioielli sono costituiti dai dati in essi contenuti, i quali per i giusti occhi valgono davvero oro, questo dal momento che, vista la profonda cucitura nel tessuto sociale, all’interno di uno smartphone ci si può trovare di tutto, file di testo, immagini, passwords e codici bancari.

Ovviamente tutto ciò ha portato alla nascita di svariati malware pensati per colpire anche gli smartphone, i quali spesso sfruttano il camuffamento offerto da applicazioni false per riuscire a insediarsi all’interno dei device e ottenere permessi profondi per iniziare a rubare ogni tipo di dato nel PC.

I segnali di un’infezione

I segnali di un’infezione da malware possono essere molteplici, basta fare attenzione ai dettagli: