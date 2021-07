Sky sta presentando proprio in questi giorni la sua nuova offerta commerciale per la tv satellitare. Come noto, la piattaforma deve fare a meno della Serie A in esclusiva per i prossimi tre anni, dopo la battaglia persa con DAZN. Senza la Serie A, gli asset di Sky si spostano, con un investimento sempre più attivo nel campo della Fibra Ottica.

Sky punta alla Fibra ottica: queste le migliori offerte per i clienti

Già da un anno, il provider Sky WiFi rappresenta una realtà nel nostro paese. La media company garantisce a tutti i suoi clienti la possibilità di attivare offerte per la telefonia fissa con connessioni internet ad alta velocità. Le migliori occasioni sono dedicate ai clienti più fedeli con iscrizione attiva sulla piattaforma Extra.

Gli abbonati che hanno un piano operativo con Sky da almeno un anno possono accedere alla Fibra ottica con tre mesi a costo zero. Possibile, invece, la disponibilità di sei mesi a costo zero per la Fibra ottica in caso di abbonamento attivo da almeno sei anni.

Oltre ai vecchi clienti, la strategia commerciale di Sky per la telefonia fissa guarda anche a tutti i possibili nuovi abbonati. In questo caso, la media company attiva per la tv satellitare garantisce una serie di promozione all inclusive. Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di attivare un pacchetto di visione al semplice costo di 39,99 euro ogni trenta giorni. In questo ticket, gli utenti riceveranno tutti i canali del pacchetto Intrattenimento e servizi di telefonia con Fibra ottica inclusa.