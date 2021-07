shiba-inu-se-hai-la-crypto-gino-sorbillo-ti-fa-lo-sconto-sulla-pizza

Notizia incredibile! Se hai investito nella crypto Shiba Inu e fai parte dello Shib Army, Gino Sorbillo ha annunciato che ti fa uno sconto sulla pizza! Intanto questa news ha fatto decollare la criptovaluta che ha guadagnato un +10% nel giro di 24 ore. Scopriamo insieme questa novità legata al famoso pizzaiolo e al Token Shiba Inu.

Chi l’avrebbe mai detto che una pizzeria di Napoli poteva far decollare una criptovaluta in meno di un giorno. È quanto successo a Shiba Inu che, in 24 ore, è asceso al cielo delle crypto guadagnando un +10% sulla sua quotazione.

Contenti anche gli investitori, che potranno concedersi una pizza da Gino Sorbillo. Se non altro perché ciò che ha spinto Shiba Inu è la promessa di uno sconto a tutti coloro che sono in possesso del token.

In pratica, secondo il tweet postato dal noto pizzaiolo, tutti coloro che hanno la criptovaluta e sono membri dello Shib Army avranno diritto, nelle attività di sua proprietà, a uno sconto pari al 5% applicato alla consumazione.

We are happy to support and offer to the Shib Army a 5% off. Join us and let’s celebrate with a pizza day together. Thanks @shytoshikusama @shibtoken

Quindi anche il mondo del food & beverage si sta avvicinando a quello delle criptovalute. Un settore inaspettatamente pro crypto. E Sorbillo si è schierato a favore di Shiba Inu postando su Twitter:

“Siamo felici di supportare e offrire allo Shib Army uno sconto del 5%. Unisciti a noi e festeggiamo insieme con una pizza day“.

L’annuncio è stato edulcorato da una simpatica coreografia in stile Sorbillo. Si tratta della preparazione di una pizza speciale dedicata alla criptovaluta Shiba Inu. Purtroppo pare che la promozione era sole legata all’evento AMA di Certik, che si è tenuto martedì 29 giugno.

📢We are thrilled to present Shiba x CertiK AMA! You don't want to miss this!

⏰: 6/29 4pm ET

💥: 700M #SHIB + 7 #LEASH for top questions!

🗣️: @ShytoshiKusama

Join us:

1⃣Follow @CertiKorg, @CertiK_io & @Shibtoken

2⃣Join our TG (Scan the ticket)

3⃣RT & Tag 3 Friend!#SHIBARMY pic.twitter.com/kJPYyUNHji

— CertiK Security Leaderboard (@certikorg) June 26, 2021