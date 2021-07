Samsung negli ultimi anni ha piazzato l’accelerata decisiva che l’ha portata a diventare la migliore azienda del settore in quanto a rilascio degli aggiornamenti software Android per i suoi dispositivi.

Solamente l’anno scorso, l’azienda sud ocoreana aveva promesso che avrebbe rilasciato aggiornamenti di sicurezza ai suoi dispositivi di punta fino ad un massimo di quattro anni. Ora il colosso ha annunciato che gli anni saranno cinque. Ecco i dettagli.

Samsung garantirà 5 anni di aggiornamenti per alcuni dispositivi

I fortunati dispositivi che riceveranno aggiornamenti di sicurezza e manutenzione per cinque anni dalla loro data di lancio sono le varianti in edizione enterprise del Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy XCover 5, e il Galaxy Tab Active 3. Samsung potrebbe però decidere di fare lo stesso con con alcune varianti consumer del Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Tab Active 3, e il Galaxy XCover, come già avvenuto in passato con altri modelli.

Per chi non lo sapesse, gli smartphone Galaxy in edizione enterprise di Samsung sono progettati per le imprese e possono essere configurati con software e applicazioni che le stesse imprese approvano. Tali dispositivi offrono misure di sicurezza aggiuntive e caratteristiche di gestione dei dati aziendali, oltre che poter essere configurati e gestiti dal team IT dell’azienda.

A seconda del dispositivo, gli aggiornamenti di sicurezza per gli smartphone Galaxy aziendali saranno rilasciati in modo mensile o trimestrale. Vi ricordo che tra poco più di un mese, precisamente il prossimo 3 agosto 2021, Samsung annuncerà ufficialmente i nuovi foldable, ovvero Galaxy Z Flip 2 e Galaxy Z Fold.