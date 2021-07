L’operatore virtuale PosteMobile ritorna a proporre la sua offerta sottoscrivibile durante i weekend, attualmente denominata Creami WOW 30GB, con minuti, SMS e 30 Giga su rete Vodafone a 4,99 euro al mese.

A partire da ieri 30 giugno 2021 e fino a Domenica 4 Luglio 2021 ritorna disponibile l’offerta PosteMobile Creami WOW 30GB, proposta periodicamente da PosteMobile e che può essere sottoscritta online, sul sito ufficiale dell’operatore, o tramite contatto telefonico con un consulente. Scopriamo i dettagli.

PosteMobile propone Creami WOW 30 GB sotto rete Vodafone

In dettaglio, l’offerta Creami WOW 30GB prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 30 Giga al mese di traffico dati fino a 300 Mbps in 4G+ su rete Vodafone, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. L’offerta in questione di PosteMobile può essere attivata solo dai nuovi clienti, sia per chi attiva un nuovo numero che per chi richiede la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile.

Per acquistare l’offerta è richiesto un contributo iniziale di 20 euro, che comprende il costo della nuova SIM PosteMobile con 10 euro di traffico telefonico incluso. L’attivazione e la spedizione al domicilio indicato è gratuita. La sottoscrizione della promo Creami WOW 30GB prevede in realtà l’attivazione del piano tariffario ricaricabile Creami neXt 1, in promo a 4,99 euro mensili, anziché a 10 euro al mese.

Creami neXt 1 prevede credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga (composti da 5 Giga di base e 5 Giga bonus) di traffico dati, che corrispondono a 10240 credit. In questo caso specifico però, insieme a Creami WOW 30GB, il piano propone 5 Giga di base e un bonus di 25 Giga aggiuntivi, erogato entro 24 ore dall’attivazione della SIM. Per scoprire tutti gli altri dettagli dell’offerta visitate il sito ufficiale dell’operatore.