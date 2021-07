Le nuove offerte MediaWorld attivate direttamente sul sito ufficiale, puntano ad indurre un risparmio notevole per tutti gli utenti che vorranno spendere il meno possibile sull’acquisto della tecnologia di ultima generazione, riuscendo nel contempo a godere di sconti notevoli.

Il volantino, come è facilmente immaginabile dal paragrafo precedente, è attivo solamente sull’e-commerce dell’azienda, la spedizione presso il domicilio è da ritenersi sempre a pagamento, per un valore massimo (in genere) di circa 9,99 euro. In caso contrario potrete richiedere la consegna diretta al negozio più vicino alla vostra residenza, procedura sempre gratuita. Il Tasso Zero, inoltre, potrà essere fruito solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro di spesa effettivi.

Scoprite immediatamente quali sono i migliori codici sconto Amazon, correndo ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

MediaWorld: questi sconti sono da impazzire

Le occasioni poste sul piatto da MediaWorld sono veramente molto varie, si parte da un top di gamma, come l’Apple iPhone 12, in vendita a 829 euro (nella variante da 128GB), per salire anche sul top assoluto del brand in oggetto, quale è l’Apple iPhone 12 Pro Max, disponibile a 1329 euro.

Le alternative sono anche più economiche, non bisogna infatti dimenticarsi della presenza di Motorola Moto G8 Power Lite a 149 euro, Samsung Galaxy A52 a 379 euro (brandizzato TIM), Motorola E7 a 99 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Samsung Galaxy A21s a 189 euro, Apple iPhone XR a 579 euro, Oppo Reno 4Z a 249 euro o Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino MediaWorld, ricordatevi di aprire quanto prima il link al sito ufficiale.