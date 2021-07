Apple sembra essere al centro di indiscrezioni che non si limitano a riportare le probabili particolarità dei prossimi iPhone 13. Le ultime notizie fanno riferimento al tanto discusso iPhone SE 3, il dispositivo low cost di Apple.

Apple potrebbe lanciare il suo nuovo iPhone SE 3 nei primi mesi del 2022!

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple procederà con il lancio del suo iPhone SE 3 nel corso dei primi mesi del 2022. Kuo afferma inoltre che il dispositivo sarà un vero e proprio smartphone low cost con 5G poiché potrebbe essere rilasciato a un costo inferiore ai 699,00 dollari.

Le voci in merito all’arrivo di un modello di iPhone SE 3 Plus non sono numerose né sono emersi fino ad ora dei dettagli rilevanti riguardo il dispositivo. L’analista ha riferito soltanto che esteticamente il nuovo iPhone SE 3 sarà molto simile ad iPhone 8 e quindi all’ultimo modello di iPhone SE rilasciato in mercato.

Pur restando ancora del tutto ignoto, lo smartphone potrebbe essere lanciato nei primi mesi del 2022. Apple potrebbe rilasciare il suo iPhone SE 3 nel mese di aprile ma non sono ancora trapelate conferme a riguardo.

Nel corso dei mesi estivi emergeranno sicuramente abbondanti novità relative al design dettagliato e alle specifiche tecniche complessive dello smartphone. Nell’attesa maggiori informazioni potrebbero rivelare ulteriori dettagli riguardo le specifiche degli iPhone 13. Questi ultimi potrebbero deludere le aspettative degli utenti per via dell’assenza di alcune funzionalità anticipate dalle indiscrezioni nei mesi passati. Le più recenti, infatti, sostengono l’assenza del Touch ID sotto il display.