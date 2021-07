Se cerchi lavoro o vuoi migliorare la tua posizione questo è il momento giusto. Se e ti piace il mondo della sicurezza online e affini, allora non puoi perdere l’occasione promossa da Fastweb per diventare uno 007 della cybersecurity. Sono aperte le iscrizioni alla Fastweb Digital Academy. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come iscriversi al corso.

Fastweb Digital Academy: un’opportunità unica per diventare un esperto in cybersecurity

Fastweb Digital Academy è una scuola realizzata da Fastweb in collaborazione con la Fondazione Cariplo per formare nuovi esperti in cybersicurezza. Questi corsi serviranno alla formazione di personale idoneo a ricoprire i ruoli di Network Security Architect e di Cyber Analyst.

Si tratta di un percorso completamente gratuito promosso dalla necessità di contrastare il cybercrimine e la diffusione delle truffe online. Per questo, il noto operatore telefonico di rete fissa e mobile ha indetto questo corso formativo sulla sicurezza.

Come iscriversi al corso

Chiunque fosse interessato a partecipare a questi corsi, può candidarsi collegandosi direttamente al sito di Fastweb Digital Academy. Sulla pagina dedicata, oltre alle varie opportunità formative, l’utente troverà, scorrendo verso il basso, il Network Security Architect – Online.

Al momento della scrittura di questo articolo le posizioni aperte sono 20. Il corso inizierà ad ottobre. Durerà 160 ore, in sostanza di tratta di 6 settimane, ed è completamente gratuito. Fastweb Digital Academy ha previsto un test d’ingresso in lingua inglese che valuterà le competenze tecnologiche e il livello di conoscenza della lingua.

Gli argomenti della prova d’ingresso, come indicato nella pagina ufficiale per l’iscrizione al corso, verteranno sulle seguenti materie:

sistemi operativi Microsoft e Linux ;

e ; protocolli di rete dello stack TCP/ IP;

IP; principali servizi di rete: DNS, Web server, SMTP server.

Una volta superato il test di ingresso, i candidati dovranno sostenere un colloquio individuale con HR manager di Fastweb ed esperti in sicurezza di 7Layer. È quindi necessaria tanta preparazione, molta determinazione e un pizzico di inglese. Se siete carenti in qualcosa, nessun problema, ci sono ancora diversi mesi prima che arrivi ottobre. Nella peggiore delle ipotesi passerete le vostre vacanze sotto l’ombrellone sì, ma sopra i libri.

Solo così potrete aspirare a diventare i nuovi 007 della sicurezza!