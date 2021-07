Euronics non è solo pronta a scontare i prodotti nei propri negozi sul territorio, anche tramite l’e-commerce aziendale cerca di accattivarsi gli utenti, proponendo soluzioni sempre più scontate e raccomandate anche per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Tutti gli acquisti potranno essere effettuati solamente dal divano di casa, la spedizione nella maggior parte dei casi è da ritenersi a pagamento (salvo indicazione differente); nell’eventualità in cui vogliate risparmiare sotto questo punto di vista, potrete richiedere la consegna in negozio, sempre gratuita. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, e prevalentemente nella variante no brand.

Euronics: quali prezzi non perdere di vista

I prodotti in promozione da Euronics sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro, osservandoli da vicino notiamo la presenza di Samsung Galaxy A21s a 159 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 199 euro, Apple iPhone 12 Pro Max a 1329 euro (con AirPods scontatissime, se acquistate in combinazione), Samsung Galaxy A52 a 355 euro, Samsung Galaxy S21+ a 949 euro, Apple iPhone SE a 499 euro, Motorola Moto G 5G a 229 euro, Vivo Y70 a 199 euro, Samsung Galaxy A02s a 129 euro, Oppo A91 a 224 euro o TCL 10 Plus a soli 249 euro.

Quanto indicato nell’articolo rappresenta solamente un piccolo estratto, un esempio di ciò che vi attende sul sito dell’azienda, ricordando e sottolineando le limitazioni descritte in precedenza. Raccomandiamo sempre di effettuare una ricerca sull’e-commerce, nel caso in cui vi interessasse un prodotto, è possibile che siano disponibili colori diversi a prezzi più bassi. I dettagli li trovate qui.