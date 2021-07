CoopVoce per l’inizio del mese di Luglio 2021 sta pensando a nuove iniziative per coinvolgere più consumatori ad attivare una delle offerte della gamma EVO disponibili dall’11 Marzo 2021.

Per alcuni soci ci sarà la possibilità di avere 4 mesi gratuiti di un’offerta tariffaria mensile CoopVoce Evo, per altri un buono spesa di 30 euro da utilizzare per acquistare prodotti a marchio Coop, per altri è già presente l’offerta dedicata Evo 100. Scopriamo maggiori dettagli.

CoopVoce con le offerte EVO vi propone un buono spesa di 30 euro

Dal 1° al 28 Luglio 2021 i soci di alcune cooperative Coop che passano a CoopVoce nei punti vendita aderenti potranno avere 4 mesi gratuiti di una delle offerte EVO nazionali attualmente disponibili in commercio: Evo 50 a 9,50 euro al mese; Evo 10 a 5,90 euro al mese e EVO Voce & Sms a 4,50 euro al mese.

I soci di Coop Alleanza 3.0, Reno, Casarsa, Lombardia, Liguria, Novacoop, SAIT che passano a CoopVoce dal 1° Luglio al 28 Luglio 2021 e, contestualmente, attivano un’offerta CoopVoce Evo, avranno il primo mese ed i successivi 3 rinnovi della promozione scelta in omaggio.

L’iniziativa è valida solo per i soci Coop che possiedono la Carta in Cooperazione ed è necessario acquistare, nei punti vendita aderenti, una nuova SIM ricaricabile CoopVoce con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero di telefono mobile (MNP). Il costo della nuova SIM CoopVoce è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

CoopVoce Evo 50 a 9,50 euro al mese prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G con velocità massima fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre offerte.