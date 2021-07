I nuovi sconti lanciati da Coop e Ipercoop coinvolgono la tecnologia di ultima generazione, sebbene comunque i prodotti non appartengano a fasce particolarmente elevate, o possano interessare gli utenti alla ricerca dei migliori top di gamma del 2021.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di queste promozioni, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, i prodotti sono interamente commercializzati con annessa garanzia di 24 mesi. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, stando a quanto comunicato, di conseguenza sarà possibile recarsi anche il più tardi possibile per accedere ugualmente agli sconti.

Coop e Ipercoop: questi sono i nuovi sconti

Lo smartphone su cui Coop e Ipercoop hanno focalizzato la propria attenzione è l’Alcatel 1SE 2021, un prodotto veramente molto economico, se pensate infatti che viene commercializzato a soli 94 euro, nella variante completamente sbrandizzata. La scheda tecnica è rappresentata dalla connettività 4G LTE, sistema operativo Android 11, processore octa-core, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, con 4000mAh di batteria, riconoscimento del viso e e 3 fotocamere nella parte posteriore.

Non mancano comunque altre occasioni ugualmente interessanti, da non perdere le Apple AirPods di prima generazione, ufficialmente in vendita a soli 139 euro. Chiude il trittico di prodotti da non perdere un aspirapolvere Akai senza fili e ciclonico, in vendita a soli 69,90 euro, un prezzo davvero incredibilmente basso.

Per conoscere le offerte del volantino Coop e Ipercoop, andate il prima possibile sulle pagine che trovate qui sotto nell’articolo.