WhatsApp utilizzato in incognito e in segreto grazie ad un'app di terze parti

Più volte gli utenti sono venuti a conoscenza di funzionalità all’interno di WhatsApp che prima non conoscevano. Ce ne sono in effetti tantissime che spesso passano in osservate visto che le più importanti risultano quelle più utilizzate come messaggi, chiamate, note audio e videochiamate.

Allo stesso tempo il colosso mette a disposizione un insieme di feature davvero interessanti, le quali talvolta possono essere integrate da applicazioni di terze parti. Ci sono infatti numerosi utenti che da tempo stanno cercando un metodo per avere molta più privacy rispetto a quella già offerta da WhatsApp. Sarebbe stata trovata una nuova applicazione in grado addirittura di concedere tale opportunità, senza alcun tranello e soprattutto senza alcun tipo di pagamento. Obiettivo principale delle persone sarebbe quello di passare in osservati all’interno della chat, quasi come ad indossare un mantello dell’invisibilità.

WhatsApp: esiste finalmente l’applicazione che permette di intercettare i messaggi di passare da invisibili

Basta davvero poco per venire a conoscenza di nuove soluzioni, soprattutto quelle provenienti dal web. Basta leggermente informarsi con persone che già hanno indagato, come molti utenti di WhatsApp che avrebbero trovato un’applicazione di terze parti molto utile. Si tratta di Unseen, la piattaforma perfetta che consente di passare in osservati in chat quando si vuole leggere un contenuto senza figurare online.

Basta infatti scaricare l’applicazione che resterà automaticamente attiva in background. In questo modo quest’ultima sarà in grado di intercettare tutti i messaggi, i quali saranno leggibili al di fuori di WhatsApp. In questo modo sarete informati su tutto ciò che vi arriva sullo smartphone ma senza mai aprire l’applicazione principale. Da qui deriverà il non aggiornamento dell’ultimo accesso e soprattutto non risulterete mai online.