È da poco disponibile una nuova versione beta di WhatsApp, che arriva alla versione 2.21.14.1. Le novità sono come sempre praticamente assenti agli occhi degli utenti, ma spunta comunque un dettaglio circa la tanto attesa modalità multi-dispositivo.

Quest’ultima è attesissima dalla maggior parte degli utenti da moltissimo tempo, soprattutto perché permetterebbe di utilizzare l’applicazione su più dispositivi in contemporanea. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli.

WhatsApp Beta: la funzione multi dispositivo è sempre più vicina

Nelle ultime ore è stata aggiornata la sezione (ancora nascosta agli utenti) dedicata proprio a questa modalità: in un recente sccreenshot abbiamo potuto vedere la schermata che riporta anche alcune informazioni circa la funzione multi-device e ci indica che è presto si potrà utilizzare questa feature almeno in beta.

Dai recenti rumor, è emerso che non sarà possibile utilizzare più di uno smartphone con questa modalità, e questa foto lo dimostra. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi: nel caso in cui vogliate provare la versione beta di WhatsApp, potete iscrivervi attraverso la pagina ufficiale di test app Android. Vi ricordo di prestare sempre attenzione ai messaggi che vi arrivano sull’applicazione di messaggistica istantanea.

Come saprete bene, in questi giorni sono iniziati ad essere pronti i Green Pass per le persone che hanno completato il ciclo di vaccini, sono guarite dal Covid o hanno a disposizione un tampone negativo delle ultime 48 ore. Alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto dei messaggi riguardanti il Green Pass, in questi messaggi veniva loro detto che mancavano dei dati fondamentali per portare a termine il pass. Ovviamente si tratta di una truffa, vi ricordiamo infatti di non inserire mai dati personali o bancari all’interno di messaggi che ricevete sulla piattaforma, se non verificati precedentemente.