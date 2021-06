Il mese di Giugno è stato caratterizzato da una delle novità più singolari in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea ha messo a disposizione del pubblico la funzione che garantisce un ascolto accelerato per le note audio. Tale upgrade, nonostante l’ilarità da parte di alcuni utenti, ha accolto una richiesta del pubblico: porre un rimedio alle note vocali particolarmente lunghe.

WhatsApp, arriva la funzione per l’anteprima delle note audio

Oltre a questo aggiornamento già molto apprezzato, gli sviluppatori di WhatsApp hanno una novità ulteriore in rampa di lancio. Sempre per quanto concerne le note vocali, infatti, a breve sarà disponibile l’upgrade che garantirà l’ascolto in anteprima.

Con questa nuova funzione, gli utenti avranno la possibilità di ascoltare in anteprima – e quindi prima di inviare il contenuto – la nota vocale registrata. Una volta ascoltato in anteprima il file audio si potrà scegliere se confermare l’invio al proprio destinatario oppure se cancellare il contenuto.

Proprio come l’aggiornamento che ha introdotto la funzione di eliminazione dei messaggi, anche in questo caso la scelta degli sviluppatori è volta a garantire la totale trasparenza delle comunicazioni. Utilizzando questo tool, infatti, gli utenti di WhatsApp potranno porre rimedio ad eventuali errori o ad ipotetici casi di incomprensione.

Dopo la novità per la riproduzione accelerata delle note vocali, questo aggiornamento sarà presto disponibili su tutti i dispositivi di ultima generazione con WhatsApp. Anche in questa circostanza l’upgrade dovrebbe partire con i recenti modelli di iPhone, per poi estendersi subito dopo a tutti gli smartphone Android di ultima generazione.