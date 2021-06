Le truffe a tema Covid-19 non finiscono mai e questa volta i cybercriminali si son impegnati cavalcando ciò che sta al centro dell’attenzione di molti utenti. Infatti recentemente vi abbiamo spiegato i canali ufficiali per scaricare il Green Pass. Attenzione però alla nuova terribile truffa che gira su WhatsApp: “Ecco come scaricare il certificato verde Green Pass Covid-19”. Allarme lanciato anche dalla Polizia Postale. Ecco tutti i dettagli e i consigli utili per non caderne vittima.

WhatsApp: attenzione alla truffa del Green Pass

“A questo link puoi scaricare il certificato verde Green pass Covid-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina“. È questo il nuovo messaggio truffa che sta diventando virale tra gli utenti di WhatsApp. Una sorta di smishing in chat che promuove un sito farlocco simile a quello istituzionale.

Il link contenuto infatti, rimanda a una pagina creata a doc dai cybercriminali per potersi appropriare dei dati personali dell’utente. Attenzione però perché vengono richiesti anche i dati bancari. Approfittandosi di quella che per molti utenti è una necessità, questi criminali diffondono un messaggio pericoloso per truffare più utenti WhatsApp possibili.

La Polizia Postale mette in guardia da questa truffa

A lanciare l’allarme è stata la Polizia Postale. Come sempre fa, sta già mettendo in guardia da questa truffa, realizzata a Napoli e diffusa rapidamente su WhatsApp.

⚠️ Stanno circolando falsi messaggi whatsapp: “In questo link puoi scaricare il certificato verde #GreenPass COVID-19.."

Al link poi sono richiesti dati personali e bancari con l’obiettivo di utilizzarli fraudolentemente.

Potete segnalare a #poliziapostale https://t.co/N9qwrgwYoU pic.twitter.com/Hzon7hMR4L — Polizia di Stato (@poliziadistato) June 28, 2021

Ecco le raccomandazioni che le forze dell’ordine hanno pubblicato in merito:

è indispensabile “fare sempre molta attenzione ai link indicati nei messaggi” e, se necessario, “aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza“;

ai indicati nei messaggi” e, se necessario, “aprirli solo dopo averne accertato la della di provenienza“; poi ogni utente deve aver chiaro in mente di “ non inserire mai i propri dati personali , soprattutto quelli bancari “;

mai i propri , soprattutto quelli “; inoltre, nel dubbio, meglio segnalare tempestivamente alle autorità competenti quello che pare essere un tentativo di frode , anche se questo avviene tramite email , SMS o messaggio WhatsApp ;

alle autorità competenti quello che pare essere un tentativo di , anche se questo avviene tramite , o messaggio ; infine è bene ricordare che nessun messaggio istituzionale viene inviato tramite le chat di WhatsApp.

Come scaricare il Green Pass

In un nostro recente articolo, qui su Tecnoandroid, avevamo spiegato in modo semplice e chiaro come ottenere il Green Pass. Tutte le indicazioni si trovano sul sito ufficiale dgc.gov.it. Ecco un elenco sintetizzato degli unici canali preposti al rilascio del documento:

scaricando l’app IO di PagoPa o l’app Immuni; tramite il sito nazionale dedicato “dgc.gov.it“; recandosi dal proprio medico curante o presso una farmacia di fiducia.