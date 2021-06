Sempre più persone hanno scelto di affidarsi a Vodafone nel corso di queste settimane. Il gestore inglese rappresenta una soluzione vantaggiosa per chi desidera attivare una tariffa di telefonia mobile con soglie di consumo molto ampie e prezzi molto bassi. Vodafone però al tempo stesso è leader anche nel campo dei servizi. Ne è testimonianza l’investimento fatto con le famose eSIM.

Vodafone lancia le eSIM: attivazione ok anche sul sito web ufficiale

I clienti del provider britannico potranno attivare le schede virtuale, in alternativa alle SIM fisiche. Il costo delle eSIM, in base agli attuali bundle, è del tutto speculare a quello delle tradizionali SIM. Gli utenti saranno chiamati al pagamento una tantum di 10 euro.

Per le eSIM Vodafone ha previsto uno schema ben chiaro. Tutti gli utenti, nel momento dell’acquisto, riceveranno un codice QR. Attraverso il codice QR sarà possibile configurare la rete sullo smartphone. Al tempo tesso, lo stesso codice si pone in sostituzione dei famosi PIN e PUK.

Proprio come per gli altri gestori, anche le eSIM di Vodafone prevedono la compatibilità solo con gli smartphone di nuova generazione, siano essi iPhone o anche Android.

A differenza delle precedenti settimane, le eSIM di Vodafone saranno disponibili anche attraverso il sito online del gestore. Allo stato attuale c’è soltanto una limitazione per le schede virtuali attivate via internet. Vodafone prevede infatti la compatibilità soltanto con le offerte di listino. Per le famose e popolari tariffe operator attack dedicate alla portabilità del numero non è ancora prevista tale tecnologia.