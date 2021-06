I nuovi rendering di Samsung Galaxy Z Flip 3 ci danno il nostro primo potenziale sguardo sul prossimo smartphone pieghevole a conchiglia della società. In particolare, possiamo osservare dettagli sul retro del device e sulla combinazioni di colori che potremmo vedere quando il dispositivo arriverà sul mercato.

La notizia arriva anche con una possibile data di rilascio di Z Flip 3 del 3 agosto, confermando le voci precedenti di un grande evento Samsung Unpacked in quella data. Le voci indicano anche che il prezzo del Z Flip 3 sará leggermente inferiore al suo predecessore.

Samsung Galaxy Z Flip 3: il rilascio é previsto per agosto

Sono circolate voci sul Samsung Z Flip 3, ma a parte screenshot sfocati e un mock-up di stampa trapelato, non abbiamo scoperto molto in termini di caratteristiche hardware; i rendering vengono forniti per gentile concessione di GizNext, che pretendono di mostrare immagini di come sarà il pieghevole a conchiglia.

Per questi rendering, Z Flip 3 non sembra molto diverso dai suoi predecessori a parte un display esterno più grande, che GizNext riporta essere 1,9 pollici, rispetto allo schermo da 1,1 pollici dei suoi predecessori. Il pieghevole ha anche un paio di fotocamere principali più grandi, allineate verticalmente accanto al display

La perdita mostra anche in quali colori arriverà il device a conchiglia: verde scuro color foresta, viola chiaro, beige e nero tradizionale. Le immagini implicano che tutti i modelli avranno un aspetto bicolore, con il display esterno e le fotocamere racchiuse in un solido rettangolo di vetro nero lucido.

Ci sono anche altre voci, come quella che suggerisce che Z Flip 3 potrebbe funzionare con lo stilo Samsung S Pen multi-dispositivo. In ogni caso, probabilmente sentiremo di più su come si evolverà il pieghevole con l’avvicinarsi della finestra di rilascio di agosto.