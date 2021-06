Il lancio dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung è alle porte. Nei primi giorni di agosto il colosso sudcoreano potrebbe annunciare il suo Unpacked estivo e procedere con la presentazione ufficiale dei suoi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

I due dispositivi sono protagonisti di indiscrezioni ormai da numerose settimane ma soltanto in questi ultimi giorni sono emerse le reali dimensioni dei loro display.

Samsung: ecco le dimensioni dei display dei nuovi pieghevoli in arrivo!

Secondo la fonte il Samsung Galaxy Z Fold 3 avrà dimensioni identiche a quelle del pieghevole già rilasciato l’anno scorso. Quindi, potrebbero non esserci particolari differenze estetiche rispetto al Galaxy Z Fold 2. Il display esterno sarà da 6,23 pollici mentre il display esterno sarà da 7,55 pollici.

Le dimensioni del Galaxy Z Flip 3 saranno invece differenti rispetto al modello precedente. Il display esterno del pieghevole a conchiglia Samsung sarà più grande e passerà dagli 1,1 pollici del Samsung Galaxy Z Flip di prima generazione agli 1,9 pollici. Il display interno, invece, continuerà ad essere costituito da un pannello da 6,7 pollici.

Nel corso delle prossime settimane le indiscrezioni sui nuovi pieghevoli potrebbero aumentare. Al momento l’informazione che attira maggiormente l’attenzione riguarda la possibile scelta di Samsung di lanciare il suo Galaxy Z Fold 3 abbinandolo a una S Pen Fold Edition. Lo stilo in questione potrebbe presentare delle differenze rispetto ai modelli in commercio e potrebbe non essere disponibile insieme al dispositivo. Samsung potrebbe infatti riprendere la strategia adottata con il lancio del suo Galaxy S21 Ultra e vendere separatamente la nuova S Pen.