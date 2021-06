Ancora rumors su PS5. Dopo PlayStation Plus che sta facendo parlare molto in merito a quali saranno i giochi gratuiti del mese di luglio, ecco un’altra novità. Un nuovo leak svela qualcosa di inaspettato in merito a PlayStation 5 e Sony. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Volete un indizio? E3 2021!

Grab Operation: Tango and Star Wars: Squadrons before they leave the PlayStation Plus lineup on July 5 ⏳ Details on this month's games, which also include Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: https://t.co/quLlogqKzs pic.twitter.com/XI5G9eSnNt — PlayStation (@PlayStation) June 27, 2021

Un leak rivela che forse per PlayStation 5 in Sony qualcosa sta cambiando

Da diverso tempo Sony ha deciso di investire su molti eventi per lanciare le proprie novità riguardanti PlayStation 5, mettendo da parte uno tra i più importanti del gaming, l’E3 2021. Beh, pare che quest’anno qualcosa nell’azienda nipponica potrebbe cambiare.

A rivelarlo un leak pubblicato su Twitter dall’account “Mr. Deezy“. A quanto dichiarato dal giovane leaker, una sua fonte affidabile avrebbe rivelato grosse novità proprio in merito a PlayStation 5.

Mr. Deezy e il suo tweet rivelatore

Secondo quanto pubblicato da “Mr. Deezy”, quindi, Sony starebbe pensando di accelerare i tempi dell’evento in cui verranno annunciate le novità relative a PlayStation 5 per quest’anno e per il 2021.

I'm 98.3% certain on this, a PlayStation Showcase is happening between July 6 – 12th, my source wouldn't confirm the exact date but said we'll be hear of this event this Thursday/Friday. This same source is who I learnt of FF7R coming to PS+in March & HZD being free in Apr from! — Mr.Deezy #Returnal Stan Account (@ExpSevDavis) June 28, 2021

Addirittura sembra possibile che l’annuncio sia stato programmato tra giovedì e venerdì della prossima settimana. In sostanza mancherebbe davvero poco. Dobbiamo ricordare che la fonte di “Mr. Deezy”, in passato, aveva rivelato informazioni corrette riguardo a Horizon Zero, gratis per gli utenti che hanno partecipato alla Play at Home, e a Final Fantasy VII Remake, introdotto su PlayStation Plus.

Un’altra informazione interessante del noto leaker riguarda durata dell’evento che proporrà tutte le news in programma per il 2021 e il 2022 in merito a PlayStation 5 e PlayStation 4. Saranno circa 90 minuti di informazione pure che Sony dedicherà ai suoi fan e gamer. Un evento in digitale ricco di sorprese e quindi da non perdere.

Infine il contenuto dell’evento rivelerà giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4 mai conosciuti e né tanto meno accennati quest’anno. Quindi sarà tutto da scoprire! Ovviamente si tratta di rumors. È perciò importante dare la giusta importanza a queste informazioni che potrebbero rivelarsi una fake, anche se “Mr. Deezy” dice di essere sicuro al 98.3%.

Non ci resta che attendere per scoprire cosa ci riserveranno, nella fine di quest’anno e tutto il prossimo 2022, PS4 e PS5. La cosa certa è che PlayStation 5 ha un obbiettivo per il 2022 che sta facendo tremare xBox.