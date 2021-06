Instagram per iOS sta testando la possibilità per chiunque di condividere collegamenti nelle storie tramite nuovi adesivi. Come riporta Verge, questa sarebbe una notevole espansione del supporto per i collegamenti nelle storie su Instagram, poiché la funzione è attualmente limitata agli utenti verificati o che hanno oltre 10.000 follower.

Attualmente, quegli utenti su Instagram con 10.000 o un badge verificato hanno la possibilità di aggiungere collegamenti alle loro storie con un design ‘scorri verso l’alto’. Ciò che Instagram sta ora testando, tuttavia, non è uno swipe verso l’alto, ma piuttosto un adesivo con un collegamento.

Instagram per iOS: il test é solo per alcune persone

‘Questi adesivi funzioneranno allo stesso modo di un collegamento di scorrimento verso l’alto, tranne che con un tocco anziché uno scorrimento’, spiega il rapporto. Ciò significa anche che le persone saranno in grado di rispondere alle storie che includono un adesivo, cosa che non è possibile nelle storie con un collegamento a scorrimento.

Il test in questo momento è limitato e solo alcuni utenti avranno accesso alla funzione dell’adesivo di collegamento. Instagram monitorerà per vedere i tipi di link che le persone pubblicano, con particolare attenzione alla prevenzione della disinformazione e dello spam.

Vishal Shah, capo del prodotto di Instagram, dice a The Verge che la funzione arriva principalmente per osservare come le persone potrebbero trarre vantaggio dai link. La piattaforma guarderá i tipi di link che le persone pubblicano, tenendo d’occhio in particolare la disinformazione e lo spam.

Anche se il test è attualmente piccolo, Instagram alla fine spera di distribuire adesivi di collegamento a tutti se è in grado di farlo funzionare correttamente. Tuttavia, non ci sono piani per portare collegamenti ad altre parti di Instagram, come commenti o didascalie.