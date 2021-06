Iliad per l’estate ha lanciato una tariffa molto vantaggiosa come la Flash 120. I clienti che decidono di sottoscrivere questa vantaggiosa promozione riceveranno ogni trenta giorni telefonate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della ricaricabile sarà di 9,99 euro.

Iliad e la Flash 120: due servizi e il 5G sono gratis

Non c’è soltanto questo vantaggio a garantire il successo della Flash 120. Una delle caratteristiche principali di questa ricaricabile di Iliad sta anche nella disponibilità di tre servizi a costo zero per tutti gli utenti che effettuano il cambio operatore o che sottoscrivono una nuova rete. Tra le principali novità che Iliad assicura ai suoi abbonati è possibile trovare le telefonate senza limiti verso l’estero. Tutti gli abbonati che optano per la Flash 120 avranno la possibilità di comunicare con amici e parenti anche al di fuori dei confini nazionali ed europei. La lista dei paesi idonei alle chiamate gratuite comprende più di 60 nazioni. Sempre con la Flash 120 i clienti hanno a disposizione la segreteria telefonica a costo zero. In questa circostanza, Iliad ha deciso di contrapporsi alle scelte commerciali di TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto dei messaggi in segreteria sarà quindi completamente gratuita.