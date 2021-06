Ultima chance da Esselunga per approfittare del volantino più pazzo degli ultimi mesi, la migliore occasione per spendere poco e godere di un prodotto dall’altissimo potenziale, caratterizzato da specifiche di livello elevato, ma sopratutto in vendita ad un prezzo complessivamente accettabile ed accessibile.

Il volantino, come era facilmente intuibile, è in scadenza oggi, 30 giugno 2021; gli acquisti possono essere completati solamente presso i punti vendita fisici dell’azienda, ricordando comunque che le scorte distribuite sono limitate, potrebbero quindi terminare prima del previsto, o essere già terminate nel negozio più vicino alla vostra residenza.

I codici sconto Amazon sono completamente gratis e vi attendono sul nostro canale Telegram, li potete trovare a questo link.

Esselunga: correte in negozio ed approfittate dell’offerta

L’offerta tanto desiderata coinvolge uno smartphone eccellente, l’Apple iPhone 12 di ultima generazione, presentato dall’azienda di Cupertino verso la fine del 2020, può essere acquistato, nella variante da 64GB di memoria interna, alla cifra finale di 729 euro.

Leggendo la scheda tecnica scopriamo comunque una buonissima qualità generale, infatti parliamo di un dispositivo con display OLED da 6,1 pollici, processore hexa-core, 2 fotocamere posteriori (entrambe da 12 megapixel), sistema operativo iOS 14, fotocamera frontale TrueDepth con possibilità di attivare riconoscimento facciale 3D, 4GB di RAM e connettività, ovviamente, 5G.

Il prodotto viene commercializzato nella variante completamente no brand, con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre nelle stesse location d’acquisto. La versione sbrandizzata, infine, permetterà di ricevere gli aggiornamenti di sistema in maniera più tempestiva, rispetto a quanto offrirebbe lo stesso prodotto brandizzato con un operatore telefonico.