Comet torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, la migliore occasione per accedere a prezzi sempre più economici, applicati su prodotti di ottima qualità generale.

Il volantino corrente, lo ricordiamo, risulta essere attivo ovunque in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda, in tal modo sarà possibile acquistare dal divano di casa propria, ricevendo in cambio la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa (e senza differenze in merito alla categoria merceologica coinvolta). Se interessati al Tasso Zero, ricordiamo comunque che sarà possibile richiederlo, solo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Andate subito su questo canale Telegram, vi attendono spettacolari codici sconto Amazon completamente gratis.

Comet: le offerte sono veramente incredibili

I prezzi disponibili da Comet sono decisamente più bassi del normale, e garantiscono un risparmio difficilmente visibile presso altre realtà del territorio. Il top di gamma da non mancare assolutamente è il Samsung Galaxy S21, uno degli smartphone più richiesti e desiderati del 2021, oggi finalmente acquistabile ad un prezzo di tutto rispetto, in quanto basteranno 729 euro per l’acquisto nella variante da 128GB e completamente no brand.

L’alternativa da non perdere di vista tocca il sistema operativo iOS, ed in particolare si sofferma sull’Apple iPhone 12, il rivale di sempre dell’azienda sudcoreana, oggi acquistabile comunque con un esborso finale di 749 euro, alle stesse identiche condizioni del modello precedente.

Il volantino Comet lo potete sfogliare in maniera dettagliata direttamente qui sotto.