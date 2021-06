Carrefour prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, lanciando una campagna promozionale di tutto rispetto, impreziosita dalla possibilità di godere di prezzi sempre più bassi ed economici, senza dover minimamente sottostare a vincoli particolari di alcun tipo.

Gli utenti che vorranno accedere alle promozioni dell’azienda, saranno però costretti a recarsi fisicamente in un punto vendita in Italia, in quanto non esiste la possibilità di godere delle stesse riduzioni sul sito ufficiale. Ogni prodotto mobile viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere necessariamente esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Andate subito sul nostro canale Telegram, troverete una miriade di offerte speciali disponibili su Amazon e tanti codici sconto gratis da non perdere.

Carrefour: queste sono le migliori proposte di oggi

I prodotti attualmente in vendita da Carrefour non vanno a toccare fasce di prezzo particolarmente elevate, ma risultano stazionari entro i 300 euro di spesa effettivi. Soffermandoci esclusivamente sul mondo mobile, possiamo trovare Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A52, Oppo A74, Motorola E7i Power o altri modelli qualitativamente molto simili.

Osservando la campagna, tuttavia, la nostra attenzione viene attirata da una soluzione combinata molto interessante, infatti risulta essere possibile acquistare TCL 20L e TCL MoveAudio S150 a soli 199 euro; a prima vista potrebbe dirvi poco, ma vi basta sapere che il solo TCL 20L costerebbe esattamente 199 euro, per capire l’effettiva qualità della promozione.

Altri sconti legati a categorie merceologiche differenti vi attendono da Carrefour, se volete conoscerli da vicino non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate elencate nell’articolo.