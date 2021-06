Blackview A100: amanti della fotografia, questo smartphone in saldo fa per voi

Non tutti gli smartphone nascono per scattare buone fotografie, ma Blackview A100 fa la differenza. Il brand è già noto per la sua interessante resistenza, e a questa si aggiungono ulteriori punti a favore. A differenza degli altri dispositivi rudi, l’A100 è raffinato e dal design da top di gamma, il tutto ad un costo piuttosto abbordabile.

Blackview A100: le caratteristiche dello smartphone in promozione

Ma cosa si cela dietro allo smartphone Blackview A100? Trattasi di un dispositivo di fascia media per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, e il design addirittura superiore. Nello specifico, è uno smartphone con CPU Helio P70, Octa Core, 2.0GHz, a bordo. Gode di vano Dual Nano SIM e una potente batteria da 4680mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18W, grazie all’ingresso USB-C. Il processore viene assistito da una memoria RAM da 6GB e una ROM da 128GB.

Blackview A100 è per giunta un terminale 4G, che ha tra i pregi un ampio display da 6.67 pollici, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, con rapporto schermo di 20:9. Parlando invece delle fotocamere, quella anteriore è da 8MP, mentre quella posteriore principale da 12MP. Inutile dire che ha in dotazione le funzionalità più avanzate, come lo sblocco tramite impronte digitali, NFC, Radio FM, bussola, e il giroscopio.

Ebbene, Blackview A100 è in promozione fino al 3 luglio prossimo alla modica cifra di 139,99 dollari, anziché 249,99 dollari (prezzo di listino). Potete acquistarlo direttamente su Aliexpress nelle diverse varianti di colore nero, blu, rosa e verde. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Affrettatevi!