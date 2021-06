Prezzi da non credere attivati da Bennet in un volantino veramente unico nel proprio genere, e caratterizzato da prodotti sempre più scontati, almeno rispetto al listino previsto originariamente dai relativi produttori. L’acquisto potrà essere completato in ogni singolo punto vendita, in modo da avere la possibilità di accedervi senza limitazioni o vincoli di alcun tipo.

Gli utenti potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, solo nel momento in cui la spesa supererà i 199 euro, e la richiesta verrà approvata dalla finanziaria. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere sempre esercitata nelle medesime location d’acquisto, ricordando anche la disponibilità della variante no brand, ovvero con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore telefonico, non da un operatore telefonico.

Bennet: queste sono le promozioni da battere

Le promozioni migliori del volantino Bennet vanno a toccare i dispositivi appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero entro una spesa totale di 200 euro. I modelli attualmente coinvolti sono precisamente Xiaomi Redmi Note 10, in vendita appunto a 199 euro, e Oppo A72, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 169 euro.

Le schede tecniche dimostrano l’ottima qualità generale dei due prodotti, parliamo difatti di processori octa-core, display AMOLED o IPS LCD da oltre 6 pollici di diagonale, sblocco con il viso e con l’impronta digitale, per finire con più di 4GB di RAM, nonché un comparto fotografico di tutto rispetto.