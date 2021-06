Xiaomi Mi Mix 3 è uscito nel lontano 2018, ma ci sono state voci recenti secondo cui Xiaomi sta per riportare il marchio sul mercato. Una nuova perdita suggerisce che Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe offrire una ricarica cablata e wireless con una velocitá davvero impressionante.

Secondo un rapporto di MyDrivers in Cina, Xiaomi Mi Mix 4 non offrirà solo una ricarica cablata da 120 W ma anche una ricarica wireless da 80 W, la velocità più alta che abbiamo mai visto su uno smartphone. Lo scorso ottobre Xiaomi ha mostrato una velocità di ricarica wireless di 80 W, ma a quel tempo non era pronta per il rilascio in un device per consumatori.

Xiaomi Mi Mix 4: il device dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno

In uno smartphone con una batteria da 4.000 mAh, ci vorrebbero solo 19 minuti per passare da zero a cento. Ora le indicazioni sono che Xiaomi Mi Mix 4 sarà il primo smartphone a beneficiare della velocità di ricarica ultraveloce e senza cavi. Molto probabilmente verrà consegnato tramite una sorta di caricabatterie proprietario sviluppato dalla stessa Xiaomi.

Una delle innovazioni con cui dovrebbe arrivare Xiaomi Mi Mix 4 è una fotocamera selfie sotto il display, il che significa che non sarà necessaria una tacca. I device con questa tecnologia sono già sul mercato, ma la qualità dell’immagine che si ottiene non è eccezionale. Altre specifiche che sono state menzionate per Xiaomi Mi Mix 4 includono uno schermo 1080p, un processore Snapdragon 888 di fascia alta e una batteria da 4.500 mAh, che offre le velocità di ricarica cablata da 120 W e wireless da 80 W.

Per quanto riguarda la probabile data di rilascio, lo smartphone dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.