Una fantastica novità è in arrivo su WhatsApp. Da quanto promesso agli amici di WABetaInfo dovrebbe essere pronta entro la fine dell’estate. Ecco come l’app di Zuckerberg supporterà fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Non ci credete? Scopriamolo insieme!

Pensiamo sia la novità dell’anno quella che Mark Zuckerberg e Will Cathcart, CEO di WhatsApp, hanno annunciato in esclusiva a inizio mese agli amici di WABetaInfo. In occasione di una chat di gruppo voluta proprio dal fondatore di Facebook è stato rivelato il supporto multi-dispositivo all’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021