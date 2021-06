Vodafone lancia una campagna promozione molto aggressiva per la stagione estiva. Il gestore inglese cerca di contrastare la rivalità di Iliad e TIM con una serie di iniziative molto convenienti per soglie di consumo e prezzi. Tra queste proposte, spicca la Special 70 Giga.

Vodafone, sfida estiva a TIM e Iliad con la nuova Special 70 Giga

I clienti che scelgono la Special 70 Giga avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede 70 Giga per navigare in internet, chiamate senza limiti verso tutti e SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

A differenza delle precedenti occasioni, i clienti che decidono di attivare la Special 70 Giga di Vodafone potranno beneficiare di un’ulteriore vantaggio. Il gestore, infatti, in base ad un accordo con AGCOM, prevede il costo bloccato almeno per il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi, quindi, per i suoi clienti non sono previsti aumenti di prezzo.

La Special 70 Giga, oltre al pagamento di un costo ricorrente ogni trenta giorni, prevede l’aggiunta di una soglia extra dal valore di 10 euro per attivare la SIM e per la partenza della nuova linea telefonica.

Tutti i clienti che desiderano sottoscrivere questa ricaricabile di Vodafone dovranno recarsi solo ed esclusivamente in uno dei punti vendita del gestore sul territorio italiano. Ai fini della sottoscrizione della rete sarà fondamentale l’operazione di portabilità del numero. Allo stato attuale, secondo il bundle presentato dal gestore inglese, la promozione si rivolge soltanto agli abbonati TIM, WindTre ed Iliad.