L’attesissimo Samsung Galaxy Watch 4 eseguirà il prossimo sistema operativo dell’azienda soprannominato One UI Watch. Questo nuovo sistema operativo sarà basato su Wear OS di Google. Il colosso tecnologico sudcoreano ha già confermato che il suo imminente smartwatch vanterà la One UI, ma non ha condiviso molti dettagli sul suo prossimo wearable.

Rapporti precedenti hanno confermato che Samsung sostituirà il sistema operativo Tizen con una versione del sistema operativo Google smartwatch. Questo sistema operativo per smartwatch include elementi chiave del sistema operativo Tizen. Oltre a ciò, introdurrà anche l’interfaccia utente solitamente individuata sui suoi smartphone. Ciò aiuterà l’azienda a stabilire una ‘connessione’ tra i suoi due prodotti.

Galaxy Watch 4: nuovi dettagli saranno svelati all’Unpacked

Purtroppo, Samsung ha tenuto nascosti i dettagli sul tanto atteso Galaxy Watch 4 e sul Galaxy Watch Active 4 anche durante l’evento virtuale MWC 2021. Tuttavia, il colosso tecnologico ha dato ai partecipanti un’idea di cosa ci si può aspettare dalla collaborazione di Samsung Wear. Ha anche dato loro un assaggio di come apparirà l’OS sul prossimo Galaxy Watch, che sarà svelato in occasione di un evento Unpacked in estate.

Dopo la conferenza degli sviluppatori I/O di Google, sono stati rivelati diversi dettagli sulla collaborazione con Google sul suo nuovo sistema operativo. A parte questo, le sessioni degli sviluppatori hanno rivelato come Samsung e Google collaboreranno per scontrarsi con il famoso Apple Watch di Apple.

Nell’ambito di questa collaborazione, le due aziende mireranno a ottenere importanti miglioramenti delle prestazioni, un sistema di sviluppo avanzato, una maggiore durata della batteria e l’introduzione di una miriade di servizi di fitness e salute.