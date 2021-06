Con l’avvicinarsi della data di lancio presunta per il Samsung Galaxy Buds 2, abbiamo alcune perdite per gli auricolari wireless a cui possiamo dare un’occhiata. Le immagini mostrano praticamente tutto in termini di estetica e opzioni di colore.

Queste immagini sono state acquistate da 91mobiles e si adattano alle precedenti fughe di immagini che abbiamo visto intorno a questi auricolari audio di nuova generazione. Il nuovo hardware potrebbe essere svelato già questa settimana. Come previsto, sulla base di indiscrezioni e indiscrezioni precedenti, questi nuovi auricolari wireless prendono la maggior parte dei loro spunti di design dal Samsung Galaxy Buds Pro.

Galaxy Buds 2: l’annuncio potrebbe arrivare questa settimana

Gli auricolari Buds Pro sono state rilasciate all’inizio di quest’anno e non hanno l’aspetto dei precedenti auricolari a forma di fagiolo. Sembra anche che Samsung stia preparando quattro diverse tonalità di colore per i Galaxy Buds 2, come indicato in queste immagini trapelate: potrai scegliere tra nero, verde, viola e bianco.

Ci aspettiamo miglioramenti in termini di fedeltà audio, come ci si aspetterebbe, e sembra che avremo almeno due microfoni su ciascun auricolare, sensori di rilevamento dell’usura e connettori per la ricarica. Tuttavia, potrebbero esserci anche alcuni downgrade, in base a tutto ciò che abbiamo sentito finora sull’hardware. La dimensione della batteria dovrebbe essere inferiore a quella dei Galaxy Buds Plus e non ci sarà necessariamente la cancellazione attiva del rumore disponibile su Galaxy Buds Pro.

L’altra domanda è quando possiamo aspettarci di vedere i Galaxy Buds 2 fare la loro comparsa. Samsung ha un evento in arrivo questa settimana, ma ci aspettiamo anche di vedere grandi novitá hardware di Samsung il 3 agosto.