Il settore degli smartphone pieghevoli è in continua ascesa, i modelli emersi di recente sono svariati ma il primato sembra essere ancora riposto nelle sole mani di Samsung. Altre aziende, come Xiaomi, sono comunque impegnate nella realizzazione di dispositivi innovativi. OPPO, ad esempio, ha recentemente brevettato uno smartphone con display avvolgente.

OPPO pensa a un nuovo dispositivo con display avvolgente: ecco i dettagli!

A rendere noto il brevetto depositato da OPPO è LetsGoDigital, che descrive il dispositivo diffondendo anche alcune immagini, nate dalla collaborazione con Concept Creator, che permettono di rilevarne le particolarità.

Il dispositivo risalta per la presenza di un display avvolgente che occupa la parte frontale, uno dei lati del dispositivo e l’intera superficie posteriore. La zona anteriore presenta una sezione riservata all’inserimento del modulo fotografico, il quale appare costituito da quattro sensori disposti verticalmente.

Le specifiche tecniche dello smartphone brevettato da OPPO sono del tutto sconosciute. Il documento trapelato non rivela i dettagli del comparto fotografico né offre informazioni dettagliate circa le funzionalità del dispositivo.

OPPO potrebbe infatti non realizzare lo smartphone e sfruttare quanto brevettato per dar vita a dispositivi del tutto differenti o accantonare definitivamente il progetto e dedicarsi ad altro.

Uno smartphone con display avvolgente come quello immaginato da OPPO sarebbe comunque in grado di non lasciare indifferenti gli appassionati. L’azienda potrebbe dimostrarsi capace di tenere testa ai rivali proponendo un device dal design sicuramente interessante.

Non è da escludere, quindi, l’arrivo in futuro di nuove informazioni circa la realizzazione dello smartphone in questione.